C высоты 50 м бросают вниз камень со скоростью 20 м/ с. С земли бросают камень со скоростью 10 м/ с. Через какое время они встретяться и на какой высоте. Помогите пожалуйста???
Физика
C высоты 50 м бросают вниз камень со скоростью 20 м/ с. С земли бросают камень со скоростью 10 м/ с. Через какое время они встретяться и на какой высоте. Помогите пожалуйста???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50:20=2 1/2=2,5 50:10=5 2,5-5=2 Ответ:2с
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