C высоты 50 м бросают вниз камень со скоростью 20 м/ с. С земли бросают камень со скоростью 10 м/ с. Через какое время они встретяться и на какой высоте. Помогите пожалуйста???

Физика

C высоты 50 м бросают вниз камень со скоростью 20 м/ с. С земли бросают камень со скоростью 10 м/ с. Через какое время они встретяться и на какой высоте. Помогите пожалуйста???

Автор: Гость