CaCO3-CaO+CO2 MH3+O2-NO+H2O какую из реакций уравнения которых записаны выше , относят к окисл??тельно-восстановительным?
Химия
CaCO3-CaO+CO2 MH3+O2-NO+H2O какую из реакций уравнения которых записаны выше , относят к окисл??тельно-восстановительным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только вторую т.к. изменяется степень окисления
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