Ч(5)Л(2)+3Т(9)+1П1 формула кокого фветка?

Биология
Ч(5)Л(2)+3Т(9)+1П1 формула кокого фветка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ч(5)Л(2)+3Т(9)+1П1 Это Боб.
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