Доказать, что"Мцыри"-это художественный стиль речи
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Доказать, что"Мцыри"-это художественный стиль речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Мцыри" - поэма М.Ю. Лермонтова. В произведении для передачи его замысла, прорисовки образов поэт использует художественные приемы и выразительные средства: эпитеты, сравнения, олицетворение, метафоры и пр. Для примра приведем строки поэмы "Мцыри": ...Там, где сливаяся, шумят Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры... Как красиво с помощью художественных средств речи автор изображает природу Грузии!
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