Помогите пожалуйста!!!нужно выписать из былины слова об илье муромце (болезнь и ис??еление ильи муромца)
Литература
Помогите пожалуйста!!!нужно выписать из былины слова об илье муромце (болезнь и ис??еление ильи муромца)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был он здоров и крепок . И смерть тебе в бою не слыхана
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