Длина прямоугольника ABCD равна 8см а ширина 2см найдите площадь закрашеной части прямойгольника

Математика
Длина прямоугольника ABCD равна 8см а ширина 2см найдите площадь закрашеной части прямойгольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр=8+8+2+2=20см площадь = 8*2=16см
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