Помогите составить рассказ про пословицу "Всему свое время" на английском

Гость: Гость:

Напишы про мальчика который очень хотел путешествовать и попросил своего папа журналиста взять его с собой. Но он отказался и поехал один. Мальчик обиделся. Но когда приехал папа он сказал ему:"Ты очень смелый и умный но когда ты закончиш школу я возьму тебя в путешествие и мы с тобой будем изучать всю планету" И вот мальчик закончившы школу, поцеловав маму и получив сшытый мамын платочек на удачю полетел к отцу. или можно такую концовку не закончившы школу он позвонил папе совпал сил уже ждал екзамины и получив диплом собирает вещи и летит в нему. Но в его самолете поломалась в пути турбина и упавший самолет погубил многих людей.