Ч Помогите пожалуйста сделать какой в тундре климат растения растут и какие там ж??вотные
Окружающий мир
Ч Помогите пожалуйста сделать какой в тундре климат растения растут и какие там ж??вотные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат суровый.растения:ягель,морошка,голубика,брусника,карликовая берёза,полярная ива.
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