CH3-CH3+CL (hv 2 стадии)

Химия
CH3-CH3+CL (hv 2 стадии)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH2Cl-CH3 CH2Cl-CH2Cl
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