Чарли город Торжок так называется пожалуйста СРОЧНО
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Чарли город Торжок так называется пожалуйста СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь находился торг - крупное торговое место, город развился от названия торгового поселения
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