А) сумму чисел 49 и 51, 56 и 72 б) разность чисел 59 и 34, 66 и 42 в) сумму квадратов чисел 5 и 4, 6 и 2 г) квадрат суммы чисел 9 и 11, 6 и 7 д) разность квадратов чисел 5 и 4, 6 и 2 е) квадрат разности чисел 5 и 3, 6 и 4 ...

Математика

А) сумму чисел 49 и 51, 56 и 72 б) разность чисел 59 и 34, 66 и 42 в) сумму квадратов чисел 5 и 4, 6 и 2 г) квадрат суммы чисел 9 и 11, 6 и 7 д) разность квадратов чисел 5 и 4, 6 и 2 е) квадрат разности чисел 5 и 3, 6 и 4 ж) сумму кубов чисел 4 и 3, 5 и 2 з) куб суммы чисел 13 и 7, 5 и 6 и) разность кубов чисел 4 и 3, 5 и 1 к) куб разности чисел 49 и 46, 56 и 52

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