Фонетический разбор слово сентябрьский

Гость: Гость:

Сентябрьский - [сэн'т'абр'ский'] - 12б., 11зв, 3сл. с[с] - согл., тв. парн., глух. парн. e [э] - гл., безуд. н [н'] - согл., мягк. парн., сонор. непарн. т [т'] - согл., мягк. парн., глух. парн. я [а] - гл., ударн. б [б] - согл., тв. парн., зв. парн. р [р'] - согл., мягк. парн., сонор. непарн. с [с] - согл., тв. парн., глух. парн. к [к'] - согл., мягк. парн., глух. парн. и [и] - гл., безуд. й [й'] - согл., мягк. непарн., зв. непарн.