Фонетический разбор слово сентябрьский
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Фонетический разбор слово сентябрьский
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Сентябрьский - [сэн'т'абр'ский'] - 12б., 11зв, 3сл. с[с] - согл., тв. парн., глух. парн. e [э] - гл., безуд. н [н'] - согл., мягк. парн., сонор. непарн. т [т'] - согл., мягк. парн., глух. парн. я [а] - гл., ударн. б [б] - согл., тв. парн., зв. парн. р [р'] - согл., мягк. парн., сонор. непарн. с [с] - согл., тв. парн., глух. парн. к [к'] - согл., мягк. парн., глух. парн. и [и] - гл., безуд. й [й'] - согл., мягк. непарн., зв. непарн.
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