Заготовили 4500кг капусты и картофеля. Картофеля в 8 раз больше чем капусты. Ск-ко ??аготовили каждого овоща в отдельности?
Математика
Заготовили 4500кг капусты и картофеля. Картофеля в 8 раз больше чем капусты. Ск-ко ??аготовили каждого овоща в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+8=9 частей все овощи 4500:9=500 кг приходится на одну часть,значит столько заготовили капусты 500*8=4000 кг заготовили картофеля ============ 2 способ =========== капусты х картофеля 8х всего 4500 кг составим уравнение х+8х=4500 9х=4500 х=4500:9 х=500 кг капусты 500*8=4000 кг картофеля
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