Заготовили 4500кг капусты и картофеля. Картофеля в 8 раз больше чем капусты. Ск-ко ??аготовили каждого овоща в отдельности?

Математика

Заготовили 4500кг капусты и картофеля. Картофеля в 8 раз больше чем капусты. Ск-ко ??аготовили каждого овоща в отдельности?

Автор: Гость