Частота колебаний крыльев воробья - 10 ГЦ вычислите сколько колебаний совершают его крылья за 1 мин
Физика
Частота колебаний крыльев воробья - 10 ГЦ вычислите сколько колебаний совершают его крылья за 1 мин
Ответ(ы):
Гость:
1мин=60сек 10гц - 10 колебаний в секунду n=600раз
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