Частота колебаний крыльев воробья - 10 ГЦ вычислите сколько колебаний совершают его крылья за 1 мин

Физика

Частота колебаний крыльев воробья - 10 ГЦ вычислите сколько колебаний совершают его крылья за 1 мин

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