Человеческая сказка о том как растения создают условия для жизни на земле Пожалуйста помогите мне очень надо!!!
Другие предметы
Человеческая сказка о том как растения создают условия для жизни на земле Пожалуйста помогите мне очень надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю , что без растений человечество никуда. Без растений мы погибнем. Они очищают воздух,из растений появляются деревья, овощи, фрукты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В прошлом году в заповеднике заготовил на зиму 14стогов сена для подкормки лосей а вэтом году —в 3раза больше На сколько больше стогов сена заготов...
Математика
Найдет число x для которого равенство верно : икс поделиь на одну вторую равно одна вторая ; двенадцать двадцать пятых поделить на икс равно три пя...
Русский язык