Чем можно объяснить многонациональный состав Великой армии Наполеона ?
История
Чем можно объяснить многонациональный состав Великой армии Наполеона ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помоему тем, что он завоевывал разные страны и пленных заставлял служить в армии, значит армия состояла из разных наций
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