Чем омывается спинной мозг

Биология
Чем омывается спинной мозг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спинной мозг омывается спинномозговой жидкостью.
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