чем она отличается от обычных крестьянских восстаний

Обществознание
чем она отличается от обычных крестьянских восстаний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Термин "Революция" обычно применяется к состоявшимся мероприятиям. А "восстание"  к неудавшимся до конца.
Гость:
крестьянское восстание-ето когда именно крестьяне борются за свои права.Термин революция -более масштабное понятие.В революции учавствуют все сословия-от крестьян до дворян
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