чем она отличается от обычных крестьянских восстаний

Термин "Революция" обычно применяется к состоявшимся мероприятиям. А "восстание" к неудавшимся до конца.

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крестьянское восстание-ето когда именно крестьяне борются за свои права.Термин революция -более масштабное понятие.В революции учавствуют все сословия-от крестьян до дворян