чем осложнилась борьба с горцами
История
чем осложнилась борьба с горцами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
они свои местности лучше знали, а посылали подневольных призывников на смерть
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