Чем отличается абсолютная монархия от сословной??Помогите плиз! Срочно!Скажите точный проверенный учителем ответ !Быстреее!!!

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Чем отличается абсолютная монархия от сословной??Помогите плиз! Срочно!Скажите точный проверенный учителем ответ !Быстреее!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При абсолютной монархии власть монарха не ограничена абсолютно ничем, кроме его собственных амбиций. А при сословно представительной монархии эту власть ограничивают всевозможные палаты общин, парламенты и тому подобное, монарх не может без них принять решение. Как-то так.
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