Чем отличается абсолютная монархия от сословной??Помогите плиз! Срочно!Скажите точный проверенный учителем ответ !Быстреее!!!

Гость: Гость:

При абсолютной монархии власть монарха не ограничена абсолютно ничем, кроме его собственных амбиций. А при сословно представительной монархии эту власть ограничивают всевозможные палаты общин, парламенты и тому подобное, монарх не может без них принять решение. Как-то так.