Чем отличается фантастический рассказ от сказки

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Сказка - повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных лицах и событиях; литературное произведение такого характера; неправда, вымысел, небылица, ложь; то, чему никто не поверит. Фантастика - то, что основано на фантазии, на творческом воображении, художественном вымысле; жанр искусства, в произведениях которого описываются вымышленные, сверхъестественные события и явления; нечто невообразимое, неосуществимое, несбыточное.