Чем отличается основной обмен от общего

Гость: Гость:

Общий обмен - обмен веществ и энергии, что происходит в организме животного при обычных условиях существования. Он зависит от многих внутренних и внешних факторов. Основной обмен - это уровень энергетических затрат организма при полном покое, натощак, при температуре окружающей среды.