Чем отличается основной обмен от общего
Биология
Чем отличается основной обмен от общего
Ответ(ы):
Гость:
Общий обмен - обмен веществ и энергии, что происходит в организме животного при обычных условиях существования. Он зависит от многих внутренних и внешних факторов. Основной обмен - это уровень энергетических затрат организма при полном покое, натощак, при температуре окружающей среды.
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