Сочинение на тему чичиков мертвая душа

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Мертвые души» . Вообще, автор назвал ее так, чтобы показать, что сердца помещиков уже не живы, они умерли. А мертва ли душа самого главного героя? Попробуем разобраться. Начнем с истории. Родился он «ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца» . С самого детства у него не было друзей, и жизнь смотрела на него «сквозь мутное окошко» . Когда же пришла пора учиться, Чичиков получил от отца наставление, которое, нужно сказать, послужило основным принципом его будущей жизни: « Не дури, не повесничай, угождай начальнику, водись с теми, кто побогаче, не угощай и не потчевай никого, береги и копи копейку» . Вообще, Чичиков – человек вовсе не глупый. Следуя совету отца, главным и единственным другом он сделал деньги. Добывал он их «очень выгодно» , хотя и не без хитрости: еще в школе он, получая угощенье, припрятывал его, а потом продавал. Он умело вел себя перед преподавателем, располагая того к себе, чем заслужил отличное к себе отношение. Затем, когда Чичиков пошел на службу, он сразу же возымел успех. Его бойкость в делах и приятность в поступках сыграли свое дело. Тогда он и задумал свою первую аферу. Но она, как мы знаем, не удалась. Другой человек отчаялся бы, бросил бы все – другой, но не Чичиков. Он был крепкий орешек, человек «невероятной силы характера» , человек решительный и очень терпеливый. Он мог долго и упорно трудиться, притворяться, играть определенную роль, и, в конце концов, добиться своей цели. В пример, подтверждающий его терпеливость можно привести хотя бы то, как он тренировал мышь, чтобы продать ее по хорошей цене. Да, опять продать. По хорошей цене. Конечно, деньги играли огромную роль в жизни Чичикова. Гоголь хотел показать это, показать, что в России созревает совершенно новый класс – класс предпринимателей. Он говорит о своем герое как о расчетливом человеке, который видит мир, где правят деньги, который обманывает, который использует других людей. Но Чичиков, по-моему, является лишь одним из первых представителей этого нового класса. Ведь он еще не тот, кто живет в расчетах, постоянно перебирая свои деньги и думая лишь о них, он еще не тот ограниченный приобретатель. В нем еще горит та непостижимая страсть к существованию, к действию, свойственная лишь живому человеку. К тому же, у Чичикова есть цель, причем такая, какая может быть только у настоящей души. Он хочет завести семью. Он подумывает «о бабенке, о детской, о многом приятном» . И это делает его человеком, у которого есть сердце. Замыслом Гоголя было очистить душу Чичикова во втором томе своей поэмы. Но он ведет к этому нес, читателей, уже в первом: хотя автор показывает «отталкивающие» качества Чичикова, он все же говорит о нем с надеждой. И посему я уверена, что Чичиков, несмотря ни на что, все-таки живая душа.