Даю 40 баллов)) Помогите срочно надо!!! Надо решить 5-ый номер.
Геометрия
Даю 40 баллов)) Помогите срочно надо!!! Надо решить 5-ый номер.
Ответ(ы):
Гость:
Решение в файле. Будут вопросы, спрашивайте ))
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