Чем отличается сказка от былины

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Что вас интересует? О НАСРЕКЛАМАНАПИСАТЬ НАМ ГлавнаяКультура и обществоЛитература Чем отличается сказка от были?Многие народные сказки начинаются со слов: «Было это или не было…» Сказочный вымысел рождается как фантастическая, волшебная реальность. В устном народном творчестве есть еще один жанр, по форме и содержанию близкий к сказкам. Это быль – история о необычных событиях и невероятных ситуациях, в которые попадают ее герои.Содержание статьиЧто такое сказка и быльСравнение сказки и былиОтличие между сказкой и былью Что такое сказка и быльСказка – занимательный повествовательный жанр устного народного творчества. Сказкам свойственен приключенческий сюжет с волшебными превращениями, мотив испытания героя, использование тройных повторов, постоянных эпитетов, разговорных оборотов речи.Быль – одна из разновидностей фольклорных жанров, в которой реальные события передаются в народной интерпретации. Форма повествования в были синтезирует приемы народных сказителей и авторский стиль некоторых прозаических произведений.к содержанию ↑Сравнение сказки и былиВ чем же разница между сказкой и былью?Сказка имеет устойчивый тип структуры: в ней обязательны зачин, приключения героя, волшебство, преодоление препятствий и счастливый конец.К приемам организации повествования в сказке относятся тройные повторы, употребление устойчивых эпитетов, речевых формул, а также создание образов, олицетворяющих силы добра и зла. Нравственная ценность сказок в их жизнеутверждающем содержании, в том, что зло всегда бывает наказано, а добро, красота, порядок побеждают.Каждое фольклорное произведение, которое относится к жанру были, имеет уникальный, не повторяющийся сюжет. В нем обязательно описывается необычное событие или трудно объяснимая ситуация. Они не считаются типичными, как повторы в сказочных сюжетах, и строятся по типу авторской художественной прозы.Героем были обычно становится реальный человек, чей поступок, подвиг или неожиданное приключение заставили людей передавать его историю из уст в уста. Эта история так же занимательна, как сказка, но в ней в меньшей мере выражена сказочная символика: отсутствуют волшебные превращения, смягчена гипербола, описание героя и его поступков не всегда соответствует схеме «добро – зло».Быль может иметь драматический и даже трагический для героя конец, хотя в большинстве случаев сказитель сводит повествование к счастливой развязке.