Упростите выражение 22*b*301 --------------------------------------------- если что * это умножение

Математика
Упростите выражение 22*b*301 --------------------------------------------- если что * это умножение
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Гость:
323b .............................
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