Подскажите ! Сколько твердых согласных звуков в словах предложения? На березе у опушки сели рядом две кукушки.
Русский язык
Подскажите ! Сколько твердых согласных звуков в словах предложения? На березе у опушки сели рядом две кукушки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опушка и кукушка , получается два
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Математика