Подскажите ! Сколько твердых согласных звуков в словах предложения? На березе у опушки сели рядом две кукушки.

Русский язык

Подскажите ! Сколько твердых согласных звуков в словах предложения? На березе у опушки сели рядом две кукушки.

Автор: Гость