Составьте рассказ по картине *Мальчишки*
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Составьте рассказ по картине *Мальчишки*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И вновь мы с ребятами забрались на крышу нашего дома. Сегодня небо очень необыкновенное. Большое скопление звёзд, и все они обозначают что-то своё. Каждый искал на небе свой знак зодиака. Это было труднее обычного, потому что звёзд было очень много, из-за того, что рассеялись тучи. Это было, как соревнование на скорость. Но вдруг, все затаили дыхание... С невероятно большой скоростью падает звезда. Кто успел, тот смогу загадать заветное желание. После этого чуда, все забыли про спор, и молча любовались и наслаждались красотою неба...
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