Составьте рассказ по картине *Мальчишки*

Гость: Гость:

И вновь мы с ребятами забрались на крышу нашего дома. Сегодня небо очень необыкновенное. Большое скопление звёзд, и все они обозначают что-то своё. Каждый искал на небе свой знак зодиака. Это было труднее обычного, потому что звёзд было очень много, из-за того, что рассеялись тучи. Это было, как соревнование на скорость. Но вдруг, все затаили дыхание... С невероятно большой скоростью падает звезда. Кто успел, тот смогу загадать заветное желание. После этого чуда, все забыли про спор, и молча любовались и наслаждались красотою неба...