чем отличаются и чем похожи ДВС и паровая турбина

Гость: Гость:

В большем случае разница. В чём разница? 1. Конструктивная разница (подробно не буду). 2. Разные рабочие тела. У ДВС - горючая смесь и воздух а, у ПТУ - вода (пар). 3. Принцип работы также различен. 4. Работают по разным циклам. Общее наверное можно отметить то что, оба вырабатывают энергию, оба имеют свои мощности, КПД и пр.