чем отличаются и чем похожи ДВС и паровая турбина

Физика
чем отличаются и чем похожи ДВС и паровая турбина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В большем случае разница.  В чём разница?  1. Конструктивная разница (подробно не буду). 2. Разные рабочие тела. У ДВС - горючая смесь и воздух а, у ПТУ - вода (пар). 3. Принцип работы также различен. 4. Работают по разным циклам. Общее наверное можно отметить то что, оба вырабатывают энергию, оба имеют свои мощности, КПД и пр.
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