Чем отличаются произведения устного народного творчества от авторских произведений дам 20 баллов
Литература
Чем отличаются произведения устного народного творчества от авторских произведений дам 20 баллов
Ответ(ы):
Гость:
Тем что у авторских есть автор а стариные в них есть стариные слова
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