Чем отличаются произведения устного народного творчества от авторских произведений дам 20 баллов

Литература
Чем отличаются произведения устного народного творчества от авторских произведений дам 20 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тем что у авторских есть автор а стариные в них есть стариные слова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши слова с пропущенными орфограммами вставь нужные буквы,рядом запиши проверочные слова.Обозначь орфограммы. На со_нце,в долин_,б_леет,в лазу...
Ответить
Математика
Квадрат числа 1 1/3//////////////////////////////////////////////////////
Ответить
Математика
Как разделить окружность на три равных части
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста .разложить на множители.5a в квадрате-5b в квадрате. 2)3m в квадра??е-3n в квадрате 3)a в кубе-a 4)b в кубе-b 5)7x в квадрате-7...
Ответить
Математика
В двух кассах было 807 грн. Когда из первой кассы выдали 167 грн, то в ней осталось123 грн. Сколько денег было в каждой кассе сначала?
Ответить