Чем отличаются собирательные числительные от несобирательных?

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Чем отличаются собирательные числительные от несобирательных?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
. Собирательные числительные двое, трое, четверо (остальныечислительные этого типа употребляются редко; ср.  обычное пять суток вместо «пятеро суток») сочетаются:          1) с существительными мужского и общего рода, называющими лиц: двое друзей, трое сирот;          2) с существительными, имеющими формы только множественного числа: двое саней, трое ножниц,четверо суток;          3) с существительными дети, ребята, люди, с существительным лицо в значении «человек»: двоедетей, трое ребят, трое молодых людей, четверо незнакомых лиц;
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