Чем отличаются собирательные числительные от несобирательных?

Гость: Гость:

. Собирательные числительные двое, трое, четверо (остальныечислительные этого типа употребляются редко; ср. обычное пять суток вместо «пятеро суток») сочетаются: 1) с существительными мужского и общего рода, называющими лиц: двое друзей, трое сирот; 2) с существительными, имеющими формы только множественного числа: двое саней, трое ножниц,четверо суток; 3) с существительными дети, ребята, люди, с существительным лицо в значении «человек»: двоедетей, трое ребят, трое молодых людей, четверо незнакомых лиц;