Что означает имя существительное,Что называется склонением,сколько склонений у имен существительных?Назовите их.Приведите примеры. Все ли имена существительные имеют единственное и множественное число?

Русский язык

Что означает имя существительное,Что называется склонением,сколько склонений у имен существительных?Назовите их.Приведите примеры. Все ли имена существительные имеют единственное и множественное число?

Автор: Гость