Помогите пожалуйста какие цифры надо на вверху подставить
Математика
Помогите пожалуйста какие цифры надо на вверху подставить
Ответ(ы):
Гость:
Сачало 2 а потом 5 и всё. Понятно
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