Если бы вам предложили подготовить иллюстрацию к рассказу, чтобы вы на ней изобра??или?

Литература
Если бы вам предложили подготовить иллюстрацию к рассказу, чтобы вы на ней изобра??или?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я бы нарисовал картину и описал её
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