У моей сестры рост 164 см. Мой брат на 16 см выше мамы, а я пока на 8 см ниже мамы. Какой ?? меня рост? Сделай схематический черчёж к задаче и определи, на сколько сантиметров брат выше меня.

Математика
У моей сестры рост 164 см. Мой брат на 16 см выше мамы, а я пока на 8 см ниже мамы. Какой ?? меня рост? Сделай схематический черчёж к задаче и определи, на сколько сантиметров брат выше меня.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
164+16=180 180-8=172.
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