У моей сестры рост 164 см. Мой брат на 16 см выше мамы, а я пока на 8 см ниже мамы. Какой ?? меня рост? Сделай схематический черчёж к задаче и определи, на сколько сантиметров брат выше меня.

Математика

У моей сестры рост 164 см. Мой брат на 16 см выше мамы, а я пока на 8 см ниже мамы. Какой ?? меня рост? Сделай схематический черчёж к задаче и определи, на сколько сантиметров брат выше меня.

Автор: Гость