Здравствуйте. Помогите сочинить сказку как растения и животные радуются дождю. Медведь и Лиса.

Гость: Гость:

Как ты был мальчик который очень сильно хотел погулять в один день! но в этот день он пошёл дождь мальчик вдруг растроился и смотрел из окна на улицу и был с грустным лицом.Но вдруг он увидел что 2 собаки радуются дождью прыгают играют,и вдруг подошла мама и спросила почему ты такой грустный он ответил что он так сильно хотел погулять а пошёл дождить,он ответил что дождь наверно не кому не нравиться но мама сказала что радуются дождю растения потому что их поливают когда они возможно засохли,или когда была засуха,и животным нравиться дождить они бегают и играют в дождь им весело,и некоторым ребят тоже было в радость видеть дождить прыгать в лужах смотреть на отражение!И вдруг мама сказал и ты тоже погуляй,но мальчик сказал я же промокну мама сказала одень резиновые сапоги и резиновую куртку и не промокнешь иди поиграй с детьми, и у мальчика вдруг стало намного лучше настроение и он пошёл гулять!