Помогите плиз,нужно ответить на вопросы Владимир Галактионович Короленко "В ду??ном обществе" Анализ 1 и 2 главы повести 1.Какие автобиографические черты вы заметили в повести? 2.Найти в тексте описание портретов героев:Ты...

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2) Валеку было около девяти лет. Он был больше Васи , «худой и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязную рубашонку, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами» . Валек вел себя солидно и внушал Васе уважение «своими манерами взрослого человека» . Маруся, сестра Валека, была худенькая маленькая девочка четырех лет. «Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца, — пишет Короленко в главе „Знакомство продолжается“. — Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика... »Про Тыбурция не помню...( 3)У Васи очень рано умерла мама, а его отец не следил за своим сыном , Васе никто не запрещал жить своей жизнью, поэтому он мог гулять весь день и шататься свободно по городу без взрослых Прости , остальное не помню, мы тоже читали это , но учебники поменяли