Под строительство спортивной площадки выбрали участок земли прямоугольной формы длиной 50 м и шириной 30 м . Нарисуй план этого участка, если 1 см на чертеже будет равен 10 м на местности .
Математика
Под строительство спортивной площадки выбрали участок земли прямоугольной формы длиной 50 м и шириной 30 м . Нарисуй план этого участка, если 1 см на чертеже будет равен 10 м на местности .
Ответ(ы):
Гость:
5 сантиметров на 3 сантиметра
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