Под строительство спортивной площадки выбрали участок земли прямоугольной формы длиной 50 м и шириной 30 м . Нарисуй план этого участка, если 1 см на чертеже будет равен 10 м на местности .

Математика

Под строительство спортивной площадки выбрали участок земли прямоугольной формы длиной 50 м и шириной 30 м . Нарисуй план этого участка, если 1 см на чертеже будет равен 10 м на местности .

Автор: Гость