Правила применения иван-чая в походных условиях

Окружающий мир
Правила применения иван-чая в походных условиях
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Насколько знаю его высушивают и заваривают с чаем) (ну бабушка в деревне постоянно так делала:3)
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