Правила применения иван-чая в походных условиях
Окружающий мир
Правила применения иван-чая в походных условиях
Ответ(ы):
Гость:
Насколько знаю его высушивают и заваривают с чаем) (ну бабушка в деревне постоянно так делала:3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ЗАДАЧА: Из 24 кг муки получается 32 кг хлеба. Сколько килограммов хлеба получится из 192 килограммов муки?
Математика
Укажи выражения для решения задачи Два велосипедиста начали движение одновремен??о навстречу друг другу по шоссе между двумя городами скорость одно...
Другие предметы
Движение населения региона за год характеризуется следующими данными, тыс. челов??к: Численность населения на начало года…………………………….6000 В том...