Движение населения региона за год характеризуется следующими данными, тыс. челов??к: Численность населения на начало года…………………………….6000 В том числе женщины в возрасте 15-49 лет……………………2050 Численность населения на конец го...

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Движение населения региона за год характеризуется следующими данными, тыс. челов??к: Численность населения на начало года…………………………….6000 В том числе женщины в возрасте 15-49 лет……………………2050 Численность населения на конец года 5950 В том числе женщины в возрасте 15-49 лет…………………….2100 В течение года Родилось……………………………………………………………...60 Умерло……………………………………………………………….70 Определите коэффициенты воспроизводства населения: 1) рождаемости; 2)специальный коэффициент рождаемости; 3)смертности;4) естественного прироста; 5) жизненности В.Н. Покровского.

Автор: Гость