ЗАДАЧА: Из 24 кг муки получается 32 кг хлеба. Сколько килограммов хлеба получится из 192 килограммов муки?

Математика

ЗАДАЧА: Из 24 кг муки получается 32 кг хлеба. Сколько килограммов хлеба получится из 192 килограммов муки?

Автор: Гость