ЗАДАЧА: Из 24 кг муки получается 32 кг хлеба. Сколько килограммов хлеба получится из 192 килограммов муки?
Математика
ЗАДАЧА: Из 24 кг муки получается 32 кг хлеба. Сколько килограммов хлеба получится из 192 килограммов муки?
Ответ(ы):
Гость:
Хлеба на 25% больше, значит 192 + 48 = 240 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Укажи выражения для решения задачи Два велосипедиста начали движение одновремен??о навстречу друг другу по шоссе между двумя городами скорость одно...
Другие предметы
Движение населения региона за год характеризуется следующими данными, тыс. челов??к: Численность населения на начало года…………………………….6000 В том...
Математика
Поставь вопрос так чтобы задача решилась в два действия. В саду 10 вишневых деревьев а грузовых на 8 меньше.
Английский язык