Очень срочно! помогите пожалуйста! Почему люди употребляют сокращения? наприм??р : L8r,H8, CU ,4 U

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Очень срочно! помогите пожалуйста! Почему люди употребляют сокращения? наприм??р : L8r,H8, CU ,4 U

Автор: Гость