Очень срочно! помогите пожалуйста! Почему люди употребляют сокращения? наприм??р : L8r,H8, CU ,4 U
Английский язык
Очень срочно! помогите пожалуйста! Почему люди употребляют сокращения? наприм??р : L8r,H8, CU ,4 U
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю,....... с........ они изобретательные. НВ 4 Y!!!!!!!!
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