Какое слово лишнее Леди, Волга,, руки, раковина, диван

Русский язык
Какое слово лишнее Леди, Волга,, руки, раковина, диван
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Автор: Гость
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Гость:
Волга-название, пишется с большой буквы, остальные слова не названия
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