По русскому языку нужно написать описание животного

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По русскому языку нужно написать описание животного
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Лиса – дикое животное.         Обычно она обитает в лесу, на полях. Среди лис много разновидностей. Самая популярная – рыжая лисица. Она распространена по всему земному шару.       Роста зверек небольшого, как обыкновенная собака. На лапках у нее черные сапожки. Шерсть бархатная, рыжая. Хвост пушистый. Грудка белая. Ушки острые. Глазки у нее зоркие, а зрачки, как у кошки.       Питается лисичка фруктами, не брезгует кузнечиками, не откажется от мяса.      Лиса хитрая, умеет запутывать следы. Она - хороший пловец.

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