По русскому языку нужно написать описание животного

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Лиса – дикое животное. Обычно она обитает в лесу, на полях. Среди лис много разновидностей. Самая популярная – рыжая лисица. Она распространена по всему земному шару. Роста зверек небольшого, как обыкновенная собака. На лапках у нее черные сапожки. Шерсть бархатная, рыжая. Хвост пушистый. Грудка белая. Ушки острые. Глазки у нее зоркие, а зрачки, как у кошки. Питается лисичка фруктами, не брезгует кузнечиками, не откажется от мяса. Лиса хитрая, умеет запутывать следы. Она - хороший пловец.