Вычисли площадь прямоугольника, если одна строна его 2,5 см ,а другая 6 см

Математика
Вычисли площадь прямоугольника, если одна строна его 2,5 см ,а другая 6 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=2,5*6=15, вот как то так
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