Помогите составить вопросы :)) Заранее спасибо :)) :*

Биология
Помогите составить вопросы :)) Заранее спасибо :)) :*
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
            1 какой процесс происходит с цветком на солнце? 2 чем дышат люди но только не воздух  3 как называется процесс опадения листьев 4 пространства возникающие  в тканях растения при разъединен ии
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