Помогите составить вопросы :)) Заранее спасибо :)) :*
Биология
Помогите составить вопросы :)) Заранее спасибо :)) :*
Ответ(ы):
Гость:
1 какой процесс происходит с цветком на солнце? 2 чем дышат люди но только не воздух 3 как называется процесс опадения листьев 4 пространства возникающие в тканях растения при разъединен ии
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