Лицо у местоимения мой

Русский язык
Лицо у местоимения мой
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Автор: Гость
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Гость:
Мой-начальная форма-Я, 1-е лицо.,м.р.
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