Выполните морфологический разбор выделенных слов: словарь, столбцах, события, человеку, совесть.

Гость: Гость:

(Что?) словарь Н.Ф словарь П.пр: неодуш.,нариц.,м.р.,2 скл. н.пр: ед.,И.п (о чем?) о столбцах н.ф столб п.пр: нариц.,неодуш.,м.р.,2 скл Н.пр: мн,ч ., П.п (что?0 события Н.ф событие П.пр неодуш., нариц., ср.р ., 2 скл Н.пр: мн.ч И.п (кому?) человеку Н.ф человек П.пр: одуш., нариц., м.р.,2 скл Н.пр:ед.ч ., Д.п (что?)совесть Н.ф совесть П.пр:неодуш., нариц., 3 скл., ж.р Н.пр:ед.ч И.п