Пожалуйста решите! 1) Выполни вычисления и заполни таблицу Расстояние Время Ско??ость 360 000 м ? 10 км/мин ? 7 ч 85 км/ч 4750 км 5 ч ? 2) Выполни вычисления и заполни таблицу Расстояние Время Скорость ? 7 ч 130 км/ч 1...

Математика
Пожалуйста решите! 1) Выполни вычисления и заполни таблицу Расстояние Время Ско??ость 360 000 м ? 10 км/мин ? 7 ч 85 км/ч 4750 км 5 ч ? 2) Выполни вычисления и заполни таблицу Расстояние Время Скорость ? 7 ч 130 км/ч 1350 м 9 мин ? 18 000 м ? 5м/сек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Расстояние       Время         Скорость      360 000 м          36 мин       10 км/мин      595 км                 7 ч             85 км/ч       4750 км               5 ч            950 км/ч       S=vt;                t=S:v;               v=S:t;  360000 м=360 км ⇒ Время: 360:10=36 мин 85*7=595 км 4750:5=950 км/ч 2) Расстояние        Время              Скорость         910 км              7 ч                   130 км/ч        1350 м               9 мин              150 м/мин        18 000 м            1 ч                      5м/сек 130*7=910 км 1350:9=150 м/мин 18000:5=36000 с=60 мин=1 ч Жирным выделены найденные величины
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