Пожалуйста решите! 1) Выполни вычисления и заполни таблицу Расстояние Время Ско??ость 360 000 м ? 10 км/мин ? 7 ч 85 км/ч 4750 км 5 ч ? 2) Выполни вычисления и заполни таблицу Расстояние Время Скорость ? 7 ч 130 км/ч 1...
Математика
Пожалуйста решите! 1) Выполни вычисления и заполни таблицу Расстояние Время Ско??ость 360 000 м ? 10 км/мин ? 7 ч 85 км/ч 4750 км 5 ч ? 2) Выполни вычисления и заполни таблицу Расстояние Время Скорость ? 7 ч 130 км/ч 1350 м 9 мин ? 18 000 м ? 5м/сек
Ответ(ы):
Гость:
1) Расстояние Время Скорость 360 000 м 36 мин 10 км/мин 595 км 7 ч 85 км/ч 4750 км 5 ч 950 км/ч S=vt; t=S:v; v=S:t; 360000 м=360 км ⇒ Время: 360:10=36 мин 85*7=595 км 4750:5=950 км/ч 2) Расстояние Время Скорость 910 км 7 ч 130 км/ч 1350 м 9 мин 150 м/мин 18 000 м 1 ч 5м/сек 130*7=910 км 1350:9=150 м/мин 18000:5=36000 с=60 мин=1 ч Жирным выделены найденные величины
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