Пожалуйста решите! 1) Выполни вычисления и заполни таблицу Расстояние Время Ско??ость 360 000 м ? 10 км/мин ? 7 ч 85 км/ч 4750 км 5 ч ? 2) Выполни вычисления и заполни таблицу Расстояние Время Скорость ? 7 ч 130 км/ч 1...

Математика

Пожалуйста решите! 1) Выполни вычисления и заполни таблицу Расстояние Время Ско??ость 360 000 м ? 10 км/мин ? 7 ч 85 км/ч 4750 км 5 ч ? 2) Выполни вычисления и заполни таблицу Расстояние Время Скорость ? 7 ч 130 км/ч 1350 м 9 мин ? 18 000 м ? 5м/сек

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