Цена 1 килограмма конфет 560 тенге. Сколько тенге нужно заплатить за 3 килограмм 500 граммов конфет? Сколько нужно заплптить да а кг конфет?

Математика

Цена 1 килограмма конфет 560 тенге. Сколько тенге нужно заплатить за 3 килограмм 500 граммов конфет? Сколько нужно заплптить да а кг конфет?

Автор: Гость