Цена 1 килограмма конфет 560 тенге. Сколько тенге нужно заплатить за 3 килограмм 500 граммов конфет? Сколько нужно заплптить да а кг конфет?
Математика
Цена 1 килограмма конфет 560 тенге. Сколько тенге нужно заплатить за 3 килограмм 500 граммов конфет? Сколько нужно заплптить да а кг конфет?
Ответ(ы):
Гость:
За 3 кг надо заплатить 560*3,5=1960
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